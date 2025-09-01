Tras una completa remodelación, Organización Soriana reinauguró su tienda Soriana Híper Guadalajara, ubicada en Avenida Rafael Sanzio número 55 en Zapopan.

La renovación, con una inversión de 126 millones de pesos, incluye:

Un rediseño estratégico de los 6 mil 914 metros cuadrados de piso de venta.

La integración de 13 locales comerciales nuevos.

Nuevas áreas y servicios con un walk-in cooler para cerveza fría, sección de vinos, zona de productos gourmet, saludables e importados, área ampliada de alimentos preparados, Zona Techno y una Grill Boutique para cortes premium.

Innovaciones tecnológicas con cajas de auto cobro, servicio a domicilio y un área de pick-up con acceso directo.

Con esta reapertura, Soriana consolida su presencia en Jalisco, donde opera 59 tiendas, 14 de ellas en Zapopan. La compañía reitera su compromiso de ofrecer experiencias de compra modernas, ágiles y especiales para las familias de la región.