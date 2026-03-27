El Gobierno de Jalisco destinará de manera prioritaria los mil millones de pesos adicionales asignados al SIAPA para la construcción de un ducto alternativo en la zona de Atequiza, con el objetivo de evitar que el agua que llega a la ciudad atraviese puntos contaminados y mejorar su calidad.

Al respecto habla el gobernador del estado Pablo Lemus.

“Inversiones de carácter urgente que nos permitan ir mejorando la calidad del agua, entre ellas es una especie de bypass en la zona de Atequiza, es decir, un nuevo ducto que nos permita que el agua no pase por las zonas más contaminadas, y esto nos ayude a mejorar la calidad del agua”.

El mandatario detalló que esta obra implicará una inversión de 850 millones de pesos y estimó que podría estar concluida en un plazo de cuatro meses. (Por Edgar Flores Maciel)