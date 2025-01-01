El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que los dos principales proyectos hídricos para resolver el problema del agua sucia en la ciudad requieren una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos.

“Para poder construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara requerimos una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos. Y otra gran inversión que necesitamos hacer para mejorar la calidad del agua es la ampliación de la planta potabilizadora número 1, ésta requiere una inversión de alrededor de 4 mil 800 millones de pesos, es decir, si cerramos cifras son alrededor de 15 mil millones de pesos de pesos”.

Lemus Navarro señaló que ya existen avances en la gestión con el titular de la Conagua, Efraín Morales, con quien se plantearon distintos escenarios financieros y se prevé una reunión en los próximos días.

Agregó que no sería necesario contratar deuda, ya que entre las alternativas se contempla una asociación público-privada y la obtención de recursos federales a través del Fonadin. (Por Edgar Flores Maciel)