El Gobierno de Jalisco destinará 3.2 millones de pesos para apoyar la organización del partido amistoso entre las selecciones de futbol de México y Ecuador, programado para el 14 de octubre en el estadio Akron, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Los recursos provienen del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se emplearán en logística, transportación y hospedaje de las delegaciones participantes, dentro de las acciones de promoción turística del estado.

El mismo fideicomiso ya ha financiado otros eventos deportivos en el estadio Akron, como el partido México–Estados Unidos en 2023 y el Preolímpico de Concacaf previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. (Por Marck Hernández)