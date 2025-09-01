En seguimiento al trágico accidente de una pipa de gas en el oriente de la capital, en el que hasta ahora han fallecido nueve personas, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que la próxima semana se darán a conocer las nuevas regulaciones para el transporte de combustible.

“Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Y nosotros ya estamos trabajando en ello y la idea es que pueda salir, incluso, la próxima semana”.

Insistió en que tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y determinar qué papel tuvo la empresa en esta lamentable explosión. La mandataria añadió que se realizarán peritajes completos y se emitirán las resoluciones correspondientes. (Por Arturo García Caudillo)