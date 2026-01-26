La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, destituyó a José Romero Tellaeche de la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas y designó en su lugar a Lucero Ibarra.

La decisión ocurre tras denuncias por presunta violencia de género presentadas en noviembre de 2025 y señalamientos de acoso laboral, según una carta del Órgano Interno de Control.

Además, en 2023 académicos acusaron a la administración saliente de negar apoyos, lo que calificaron como un intento de censura a voces críticas.