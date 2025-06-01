El Gobierno de Guadalajara anunció que en 2026 buscará plantar 20 mil árboles provenientes del Vivero Municipal para reducir las islas de calor en la ciudad.

La titular del vivero, Libertad Zavala, explicó que las especies destinadas a calles, parques y espacios públicos pasan por un proceso previo de cuidado y adaptación urbana.

La funcionaria destacó que 2025 se plantó una cifra similar, incluidos 500 árboles en el Centro Histórico tras el retiro de concreto.

Indicó que el vivero opera con 42 trabajadores y prioriza especies nativas, cuyas semillas se recolectan anualmente en la Barranca de Huentitán para su posterior germinación.