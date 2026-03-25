Estudios realizados por especialistas de la Universidad de Guadalajara detectaron daño genético en parte de la población que habita en comunidades cercanas al río Santiago, tras analizar 150 muestras biológicas en municipios como El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo.

Los académicos señalaron una posible relación entre estas alteraciones y la exposición prolongada a contaminantes, lo que podría derivar en enfermedades graves. Aunque los resultados no son concluyentes, advirtieron que representan una señal de alerta para las autoridades.

Además, cuestionaron la efectividad del programa “Revivamos el Río Santiago”, al considerar que no hay mejoras sustanciales en la calidad del agua, y llamaron a replantear la estrategia de saneamiento.