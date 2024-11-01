En Guadalajara, Jalisco y todo México, el grave problema con la seguridad es la falta de denuncia y el difícil acceso a la justicia, determinó el investigador y experto en justicia cívica, Bernardo León Olea, quién señaló que en la Perla Tapatía, solo uno o dos delitos de cada diez se denuncian ante las autoridades y, de esos, solo el 0.1 llegan a una sentencia o reparación del daño.

“O sea la distancia que hay entre lo que se comete y lo que se denuncia es gigantesca, más del 90 por ciento, y dicho sea de paso es en todo el país, y no se mueve mucho en el tiempo. Pues, lo que pasa es que el acceso a la justicia de la ciudadanía es muy limitado. De cada 100 delitos que se cometen se denuncia nueve y de esos nueve, 0.01 llega a un tribunal”.

Bernardo León sentenció que mientras no se robustezca y faculte a la justicia cívica impartida desde los municipios, el grave problema de seguridad permanecerá. (Por Gustavo Cárdenas)