Luego de haber visitado con médicos y enfermeras a más de 130 mil adultos mayores, se han detectado los problemas ya esperados como hipertensión y diabetes, pero también depresión, en la mayoría de los casos por el abandono o desatención de la familia, explica la delegada del Bienestar en Jalisco, Katia Meave.

“Lo sabíamos pero la dimensión no era tan clara, pues el nivel de depresión que están viviendo nuestros adultos mayores y que está relacionado con el abandono que mencionabas. Y aquí aprovecho porque lo hago en cada oportunidad que puedo, de decirle a las familias que no abandonemos a nuestros adultos mayores”.

Katia Meave señala que el programa Salud Casa por Casa le ha permitido al gobierno federal, identificar a los adultos mayores con hipertensión y diabetes entre otros, pero también saber dónde están. Asegura que esto eficientará las políticas públicas para su atención. (Por Gricelda Torres Zambrano)