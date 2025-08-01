Advierte la presidenta Claudia Sheinbaum que son falsas las campañas que promueven inversiones a su nombre o que invitan a la población a inscribirse a programas sociales para menores de 60 años.

“Estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se a través de Inteligencia Artificial donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas. Es absolutamente falso. Y también este mensaje del que hablas es falso. Si nos das los datos para poder hacer las investigaciones, no solamente para poder bajar estos mensajes, sino poder ver quién los está promoviendo, porque es un delito”.

El programa que sí se está promoviendo es el de Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años, pues en este momento están llevándose a cabo las inscripciones de personas de 60 a 62.

“Van más de 600 mil mujeres ya inscritas. Estimamos que son alrededor de tres millones de mujeres, de acuerdo con los datos de Conapo, entre 60, 61 y 62”. (Por Arturo García Caudillo)