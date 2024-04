Tras la revisión de las cuentas de la gestión de Lorenzo Córdova como presidente del INE, se encontraron irregularidades por alrededor de 400 millones de pesos, afirma el titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Angulo.

“En un aproximado se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitación de los funcionarios hasta por diez años si es una sanción administrativa grave, y también tenemos conocimiento porque lo expresó el titular del INE, que ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Y es que el encargado de despacho del órgano interno de control del INE, Luis Oswaldo Peralta, presentó en San Lázaro, el informe correspondiente a este periodo. (Por Arturo García Caudillo)