A unos días del primer debate presidencial, ha quedado claro que sus contrincantes tratarán de atacarla por todos los frentes, asegura la candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso y adelante. Yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque”.

Por ello, a nombre de su hijo Juan Pablo, reitera las disculpas ofrecidas tras el escándalo del video en el que aparece en un estado inconveniente e insultando al cadenero de un antro. Él asumió las consecuencias de sus actos y yo como madre, explica, hice lo necesario para corregirlo. (Por Arturo García Caudillo)