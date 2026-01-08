Además de la colocación de poncha llantas y rocas para provocar averías en vehículos y obligar a los automovilistas a detenerse en la autopista Guadalajara–Zapotlanejo, grupos delictivos lanzan objetos desde puentes peatonales para cometer robos en la zona, informa el comisario de la Policía de Tonalá, Isaac Islas.

“Otra de las dinámicas es que lanzan objetos desde los puentes peatonales. En el caso de Tonalá entre la Central Camionera y Arroyo de Enmedio. Actúan en grupos: unas personas en la parte alta del puente lanzan algún objeto; los conductores, al sentir el golpe, paran, a veces les llegan a quebrar incluso algunos de los cristales, y llaman a su seguro, pero, pues buenos, son esos momentos que son aprovechados por estas personas”.

La corporación mantiene operativos en la zona para inhibir estos hechos y continuar con la identificación de los grupos responsables. (Por Edgar Flores Maciel)