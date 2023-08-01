Las mejoras que durante diez años ha emprendido Zapopan para el pago del Impuesto Predial hacen que los tiempos de espera en las recaudadoras sean menores a 30 minutos, asegura la tesorera municipal, Adriana Romo López, al invitar a la población a aprovechar los descuentos de enero y febrero.

“El año pasado, el tiempo promedio de espera en recaudadoras fue menor a 30 minutos y en los módulos de auto pago fue de apenas cuatro minutos. La calificación, de acuerdo a las encuestas del persona en recaudadoras, alcanza un 97 por ciento de satisfacción ciudadana y al considerar todos los medios de pago, la satisfacción sube al 99 por ciento”.

Al reiterar que la meta del 2026 es recaudar 2 mil 300 millones de pesos de Impuesto Predial y convertirse por quinto año en líder nacional, Romo López llamó a los contribuyentes a no utilizar los servicios de coyotes o intermediarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)