Académicas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la UdeG realizaron un estudio en niños de Ciudad Guzmán donde detectaron neonicotinoides en su orina. Se trata de plaguicidas que concentrados en la sangre pueden causar dolores físicos, daños neurológicos, pérdida de memoria, afectaciones a órganos o incluso cáncer

Son sustancias prohibidas en varios países, pero en México se permite porque son efectivos para sembradíos de frutas y verduras. La investigadora Ana Bárbara Alatorre explica que se tomaron muestras de orina de 21 niños, que se analizaron en Estados Unidos.

“Donde el 86 por ciento de los niños tuvo al menos residualidad de un neonicotinoide. Fueron en total tres niños, el 14 por ciento que no tuvo residualidad de nada, pero es importante mencionar también que no hayan salido positivos ahorita no significa que en un futuro no vayan a salir”.

Los neonicotinoides son difíciles de expulsar de los organismos por la orina. Las sustancia entran al cuerpo por el consumo de frutas y verduras contaminadas o vivir cerca de campos de cultivo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)