La Secretaría de Seguridad del Estado reportó un incremento en los sobrevuelos de drones no identificados sobre centros penitenciarios de Jalisco, entre ellos el de Puerto Vallarta.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, señaló que existe la posibilidad de que estos dispositivos sean utilizados para introducir droga a los reclusorios.

“Más bien tenemos detectados cada vez con mayor frecuencia sobrevuelos de drones, entonces podría ser la posibilidad de que, a través de un dron arrojaran droga, no lo descartamos, y por la elevación que tienen los drones es bastante complicado. Estamos trabajando en esa parte”.

El funcionario indicó que se requiere fortalecer la tecnología para inhibir este tipo de artefactos, además de los sistemas ya existentes para bloquear señales de telefonía celular dentro de los centros penitenciarios. (Por Edgar Flores Maciel)