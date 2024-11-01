El aumento de precios y la inflación obedecen a factores externos, asegura el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma.

“Particularmente en el tomate se observó en diciembre pasado climas muy diferentes que afectaron los cultivos agrícolas de tomate y esto está impactando precisamente en estos momentos por una falta de oferta. Algunos otros componentes también tienen un efecto negativo particularmente, lo hemos mencionado de forma reiterada, el impacto que tienen los combustibles en todas las cadenas logísticas de los productos”.

Por el contrario, añade, el huevo, la carne de res, el gas doméstico y la carne de cerdo han bajado de precio, impactando positivamente la canasta básica. Por ello, el Gobierno Federal está llevando a cabo acciones concretas para contener el alza de precios y la inflación, particularmente los acuerdos con gasolineros y reuniones con productores y comercializadores de la canasta básica. (Por Arturo García Caudillo)