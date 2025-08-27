Elementos de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron dos tomas clandestinas en un ducto ubicado en la comunidad de Las Navajas, municipio de Tala, durante un recorrido de vigilancia.

De acuerdo con el reporte, sujetos dedicados al huachicol estaban a punto de extraer el combustible, pero al percatarse de la presencia del personal de seguridad huyeron a bordo de una camioneta, lanzando ponchallantas para evitar ser capturados. La acción ocasionó daños a dos unidades oficiales.

Las tomas clandestinas quedaron aseguradas y la zona permanece bajo resguardo de las autoridades. Hasta el momento no se han reportado fugas de hidrocarburo ni personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)