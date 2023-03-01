Tras la declaratoria de culpabilidad del Mayo Zambada, el gobierno de Estados Unidos, según señaló la fiscal Pam Bondi, enfocará sus baterías al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las cinco organizaciones criminales a las que clasificó como terroristas, explica la abogada y periodista de investigación, Surya Palacios.

“Que las baterías de inteligencia y de combate a las drogas por parte de Estados Unidos van justo encaminadas a tratar de apresar a los líderes de esta organización, de este cartel, y también tratar de evitar que las actividades que están afectando a Estados Unidos, disminuya o se detenga”.

Surya Palacios considera que el éxito jurídico y político de Estados Unidos en este tema, deja muy mal parado a México porque es otro país el que lleva ante la justicia a este tipo de criminales. (Por Gricelda Torres Zambrano)