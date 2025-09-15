El mexicano Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, buscaba instalar en el país sudamericano un grupo criminal, pero lo impidió su detención realizada la madrugada del sábado pasado revelan autoridades de Paraguay.

Indicaron que el también conocido con el alias ‘El Abuelo’ o Comandante H ingresó “hace poco” al país por el punto fronterizo de Brasil.

Aseguran que Hernán “N”, quien fue secretario de seguridad de Tabasco, cruzó desde Brasil a Paraguay procedente de Panamá, aunque indicó que la fecha en la que se instaló en territorio paraguayo aún no ha sido precisada debido a que su entrada al país fue de forma irregular.