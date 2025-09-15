El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reportó un nuevo ataque contra una embarcación “terrorista” en aguas internacionales cercanas a Venezuela, que dejó tres muertos.

El mandatario adjuntó un video que presuntamente muestra a la embarcación detenida en el mar, que vuela en mil pedazos para dejar una estela de humo.

El hecho se da una semana después de otro ataque similar de fuerzas estadounidenses, en el que se reportó la muerte de 11 personas.