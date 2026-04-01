El Secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch detalló a través de sus redes sociales la detención de Audias Flores Silva en Tepic, Nayarit.

Publica varios videos y en uno de ellos se observa al supuesto sucesor de El Mencho salir de un tubo de desagüe.

García Harfuch presume que en el operativo no se disparó una sola bala.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson reconpció el coraje y la precisión de la Secretaría de Marina en el operativo y califica el hecho como otro duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esta detención desató una ola de bloqueos y quema de negocios en algunos puntos de Nayarit.

En Puerto Vallarta se reforzó la seguridad en torno al penal y puntos estratégicos.