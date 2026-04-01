El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, confirmó hoy que venderá el control del Club León y que su hijo del mismo nombre, se quedará sólo con un porcentaje minoritario de los “Esmeraldas”.

“Jesús Martínez Patiño no va a tener una sola acción del León, y Jesús Martínez Murguía va a tener acciones él en lo personal y va a ser minoritario. Tenemos que vender el control como lo prometimos, porque automáticamente ya no eres presidente del consejo, automáticamente ya las decisiones las toma la mayoría y así es como lo prometimos y estamos trabajando para llegar a ese objetivo”.

En la votación para el Salón de la Fama de este año, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez le dijo al Comisionado presidente de la Federación, Mikel Arriola, que quiere un G18, un grupo en el que los 18 Clubes de la primera división estén unidos por bien del futbol mexicano.

Entre los 18 nuevos integrantes del Salón de la Fama del Futbol ubicado en Pachuca, destacan: el francés Thierry Henry, el italiano Alessandro Del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Fernando Torres y Davor Suker. También fueron seleccionados: Oribe Peralta, Antonio Mohamed, Ramón Morales, Christian Giménez, Humberto Suazo y Fabián Estay. (Por Manuel Trujillo Soriano)