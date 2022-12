Luego que algunos vecinos del municipio de Tonalá advirtieron que estarán tirando su basura en Guadalajara porque ahí sí se la lleva el camión recolector, la policía de Guadalajara estará al pendiente para detener a quienes cometen esa falta administrativa.

El comisario tapatío, Juan Pablo Hernández, indicó que ya también buscan un vehículo que utiliza perifoneo para invitar a vecinos a tirar su basura en calles de Guadalajara:

“Sí estamos dentro del recorrido de vigilancia observando que no vayan a tirar basura y también con algunas cámaras que tenemos y dentro del operativo Punto Limpio estaremos revisando que no estén tirando basura. Estuvimos teniendo información de que andaba una persona en un vehículo perifoneando para que tiraran su basura. De momento solo es una queja ciudadana, no tenemos nada real ni reporte al 911”.

De acuerdo con el artículo nueve del reglamento de justicia cívica del gobierno municipal de Guadalajara, quien contamine vías o sitios públicos merecerá una sanción de entre mil 924 y 192 mil pesos, o bien de 24 a 36 horas de arresto. (Por José Luis Escamilla)