Aunque autoridades zapopanas afirmaron que esta semana iniciarían las obras de las laterales de Mariano Otero, de momento no hay ni máquinas ni personas trabajando en la zona.

Hace dos semanas acudió personal del ayuntamiento a socializar las obras y aunque ya se talaron los árboles, no se han iniciado los trabajos:

“Al parecer son las laterales de Mariano Otero, la ciclovía, un camellón con árboles y pues hasta ahorita lo único que hemos visto, pues es la tala de árboles que han hecho”.

La obra, que costará 165 millones de pesos y abarcará desde avenida Las Torres hasta Guadalupe, al parecer se ha visto entorpecida porque no se han liberado todos los derechos de vía, pues varios negocios invadieron las zonas donde pasarán los carriles laterales.

Al tianguis que se instala en la zona los viernes ya se le informó que serán reubicados a calles dentro de Arenales Tapatíos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)