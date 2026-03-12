La mujer detenida por su presunta relación con el asesinato de la regidora de La Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Álvarez, habría participado como coautora del crimen, informó el fiscal del estado, Salvador González de los Santos.

“Fue coautora, al menos en los datos de prueba que tenemos, participó indirectamente, desde luego así que lo tenemos asentado en las investigaciones. Desde luego que seguimos con las investigaciones, estamos trabajando precisamente en ello para dar con los responsables materiales de este lamentable homicidio”.

El fiscal confirmó que Blanca Lorena “N”, detenida el pasado martes en Mazamitla, conocía a la funcionaria.

Además, continúan los estudios periciales y se esperan los resultados de pruebas químicas, luego de que al cuerpo de la regidora se le detectaron marcas de posibles inyecciones en los brazos. (Por Edgar Flores Maciel)