El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, abatido recientemente, contaba con una orden de aprehensión vigente en Jalisco por el asesinato del exsecretario de Turismo estatal, José de Jesús Gallegos Álvarez, ocurrido en 2013.

Así lo confirmó el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, quien señaló que existía una carpeta de investigación judicializada en la entidad relacionada con ese crimen.

“Había una carpeta, desde luego, tenía una orden de aprehensión aquí en Jalisco. Tengo entendido que fue por el caso del secretario de turismo; seguramente fue participación de autoría intelectual”.

Gallegos Álvarez formaba parte del gabinete del entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. (Por Edgar Flores Maciel)