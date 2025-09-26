Las 38 personas detenidas hace unos días en un campo de adiestramiento de Michoacán, que dijeron pertenecer a la guardia secreta de La Luz del Mundo, son investigados por asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

De acuerdo con fuentes consultadas se les podría fincar responsabilidad por el uso de réplicas de diversos armamentos, si es que el Ministerio Público Federal logra acreditar si el uso tuvo una finalidad en perjuicio de la sociedad.

Tras ser detenidos el pasado martes por la tarde en un predio del municipio de Vista Hermosa, hoy serán presentados ante el juez de control quien definirá su vinculación a proceso o liberación.