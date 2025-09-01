El IMSS acordó con el Sindicato Nacional del instituto el Convenio de Revisión Integral del Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2025-2027, que establece un incremento de 8.1 por ciento al salario.

El acuerdo también incluye la ampliación de permisos para cuidado y lactancia, reconocimiento y mejoras para categorías docentes y de salud, la creación de una Comisión Bilateral para la Salud y el pago por infectocontagiosidad para personal de limpieza en laboratorios.

El Contrato Colectivo estará vigente a partir del próximo 16 de octubre y hasta el 15 de octubre del 2027.