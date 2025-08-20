La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la captura de 13 personas presuntamente relacionadas con los asesinatos de sus colaboradores, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega.
Brugada detalló que tres de los detenidos habrían participado directamente en el ataque y el resto en la logística.
La mandataria agradeció el respaldo federal y confirmó que la fiscal Bertha Alcalde dará más detalles del operativo.
El crimen ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando las víctimas fueron interceptadas y agredidas directamente por sujetos sobre la Calzada de Tlalpan.
Detienen a 13 ligados al homicidio de colaboradores de Brugada
