La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la captura de 13 personas presuntamente relacionadas con los asesinatos de sus colaboradores, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega.

Brugada detalló que tres de los detenidos habrían participado directamente en el ataque y el resto en la logística.

La mandataria agradeció el respaldo federal y confirmó que la fiscal Bertha Alcalde dará más detalles del operativo.

El crimen ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando las víctimas fueron interceptadas y agredidas directamente por sujetos sobre la Calzada de Tlalpan.