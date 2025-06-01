El gobernador, Pablo Lemus, urgió al Gobierno Federal a intervenir de inmediato las carreteras federales que cruzan Jalisco, al señalar que se encuentran en condiciones intransitables y representan un riesgo para la seguridad de las familias.

El Mandatario afirmó que, pese a las gestiones realizadas, la Secretaría de Infraestructura no ha dado una fecha para las reparaciones.

Recordó que el abandono de estas vías ha derivado en accidentes fatales.