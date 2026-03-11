Un operativo realizado este mediodía por elementos de la Fiscalía de Jalisco en el cruce de Mariano Otero e Inglaterra, en Pueblo Quieto deja saldo de cinco personas detenidas y la demolición de tres inmuebles.

De acuerdo con la corporación, entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y una mujer, a quienes se les aseguraron casi medio kilo de estupefacientes, entre ellos droga sintética y marihuana.

Las autoridades señalaron que la diligencia se originó tras detectarse la violación de sellos de clausura en tres fincas previamente aseguradas, cuyos accesos habían sido dañados para ingresar de forma ilegal.

En el operativo también participó personal de la empresa Ferromex, que aprovechó la intervención para demoler tres construcciones levantadas en terrenos irregulares ubicados en zona federal.

Entre los objetos asegurados se localizó un sistema de alarma que, presuntamente, era utilizado por vecinos del área para alertar sobre la presencia policial o la realización de operativos en este asentamiento irregular. (Por Edgar Flores Maciel)