La tarifa de cinco pesos en el transporte público para estudiantes representa apenas el inicio de una serie de compromisos establecidos entre el Gobierno de Jalisco y la comunidad universitaria, afirmó la presidenta de la FEU, Fernanda Romero.

La dirigente señaló que este beneficio constituye un derecho que ha logrado consolidarse para garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus estudios sin que el costo del transporte represente un obstáculo.

“Para nosotros, lo más importante es que la tarifa preferencial de 5 pesos es inamovible, este descuento que logramos hace unos meses consolidar para todo el sexenio, pues éste es un blindaje real para que los estudiantes paguen nada más los 5 pesos y nadie deje de estudiar por una falta de recursos. El precio solamente es el inicio, porque pues ahora el gran reto es que esa inversión se traduzca en que tengamos un servicio digno, en que la calidad también termina en seguridad y en eficiencia”.

Romero añadió que entre la comunidad universitaria hubo buena aceptación para homologar el pago del transporte mediante la Tarjeta Única. (Por Edgar Flores Maciel)