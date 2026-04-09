Un hombre de entre 30 y 40 años fue detenido tras provocar un aparatoso accidente sobre el Periférico, a la altura de la conocida “Curva de los Conejos”, en Tonalá.

De acuerdo con reportes, el conductor circulaba en aparente estado de ebriedad cuando perdió el control de su camioneta, impactando bloques de concreto, derribando señalética y terminando sobre la valla metálica de contención.

El vehículo quedó como pérdida total tras la serie de colisiones.

Luego del percance, el sujeto descendió de la unidad e intentó huir a pie; sin embargo, fue interceptado por elementos de la Policía de Tonalá a pocos metros del lugar.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades por conducir bajo los efectos del alcohol y por los daños ocasionados a la infraestructura vial.

Personal de vialidad realizó labores de abanderamiento y retiro de escombros para restablecer la circulación. (Por Edgar Flores Maciel)