Policías de la Ciudad de México detuvieron a cuatro colombianos acusados de robar 739 piezas de joyería con un valor aproximado de 400 mil pesos en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el afectado solicitó apoyo a los agentes en la colonia Niños Héroes de Chapultepec tras ser amagado con un arma blanca por los sospechosos, quienes le arrebataron las alhajas.

El hombre explicó que transportaba las piezas de plata desde Guerrero para entregarlas en una joyería del Centro Histórico.

Tras el asalto, siguió a los presuntos responsables en taxi hasta ubicar a policías, quienes interceptaron el vehículo y recuperaron las joyas, además de asegurar una navaja y dos teléfonos celulares.