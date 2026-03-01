La bandera de Estados Unidos fue izada nuevamente en su embajada en Caracas, Venezuela, siete años después de haber sido retirada cuando ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2019.

La ceremonia se realizó diez días después de que Washington y el gobierno interino venezolano acordaran restablecer vínculos diplomáticos y consulares.

El acercamiento ocurre tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense en enero.

Autoridades de Estados Unidos señalan que el izamiento de la bandera marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral.