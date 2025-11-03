La investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sumó la detención de dos exservidores públicos señalados por presuntamente colaborar con una estructura criminal vinculada al caso.

La Fiscalía de Michoacán informa la captura de un exfuncionario adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan y de un elemento de la Guardia Civil estatal, quienes habrían proporcionado información confidencial a integrantes de una red delictiva relacionada con Wendy ‘N’, alias ‘La Tía’, y Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’.

Las investigaciones permitieron identificar que ambos detenidos presuntamente filtraban datos sobre órdenes de aprehensión, operativos policiales y avances ministeriales, información que habría sido utilizada para evadir acciones de las autoridades.