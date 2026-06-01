Ante el inicio de la temporada de lluvias en la región Occidente, la Secretaría de Salud Jalisco pidió a la población fortalecer las acciones preventivas para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

El subdirector de Programas de Salud, José de Jesús Segura Arias, recomendó aplicar de forma semanal la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira”, orientada a eliminar criaderos potenciales en viviendas y espacios abiertos.

Entre las medidas sugeridas se encuentra lavar con agua y jabón recipientes donde se almacena agua, mantener cerrados los depósitos, colocar boca abajo objetos que puedan acumular líquido y desechar artículos en desuso.

Las autoridades también aconsejan conservar limpios patios y azoteas, cambiar regularmente el agua de los bebederos de mascotas e instalar mosquiteros para disminuir el riesgo de contagio.

La dependencia recordó que la población puede reportar posibles criaderos y solicitar orientación a través de la Línea Salud Jalisco al 3338233220, disponible las 24 horas. (Por Edgar Flores Maciel)