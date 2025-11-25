Dos hombres fueron detenidos en el Fraccionamiento Los Abedules, en Tlajomulco, tras ser sorprendidos cuando manipulaban una presunta toma clandestina de hidrocarburo.
En el sitio encontraron a los sospechosos operando mangueras conectadas a un tubo subterráneo junto a un señalamiento de Pemex, las cuales dirigían el flujo hacia un contenedor sin placas.
Los oficiales confirmaron que la unidad contenía residuos de gasolina.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y el predio quedó asegurado.
Detienen a dos hombres por presunta toma clandestina de combustible en Tlajomulco
