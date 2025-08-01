Fueron concluidos los trabajos de inspección en la fosa clandestina localizada en la brecha al Alemán, de Nextipac, en Zapopan, informa el colectivo Manos Buscadoras.

Las labores se retomaron tras haber sido suspendidas por falta de maquinaria y para priorizar otras búsquedas en la zona metropolitana.

En el sitio, descubierto el 5 de septiembre, se localizaron 89 bolsas con restos humanos que corresponderían a por lo menos 16 personas, en su mayoría hombres; siete de ellos preidentificados. (Foto: archivo)