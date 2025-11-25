Dos hombres fueron detenidos por robo agravado luego de sustraer una pantalla de 32 pulgadas de un restaurante-bar ubicado en Avenida La Paz y Juan de Ojeda, en Guadalajara. La intervención policial se derivó de un reporte al C5 que alertó sobre la presencia de personas ajenas dentro del establecimiento.

Al llegar, los oficiales sorprendieron a uno de los sujetos en el interior del negocio entregando la pantalla a su cómplice, quien lo esperaba afuera. En ese momento ambos fueron asegurados.

Entre los objetos confiscados se encuentran la pantalla, un martillo y unas cizallas, herramientas presuntamente utilizadas para forzar el acceso. Los daños ocasionados al local fueron estimados en alrededor de 12 mil pesos.

Los detenidos, identificados como Julio César “N”, de 30 años, y Carlos Armando “N”, de 37, quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. (Por Edgar Flores Maciel)