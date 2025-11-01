En medio de cuestionamientos y críticas por las deficiencias en el servicio de agua y por el caso de Eli Castro, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez, compareció ante el pleno del Congreso de Jalisco.

Durante la sesión, legisladores señalaron problemas recurrentes en el organismo y la falta de claridad en su operación.

“Su silencio es inevitable y conveniente y termine diciendo más que cualquier tecnicismo o tabla de valor que nos presente o cualquier discurso preparado que ya tuviera más que cualquier cifra que le acomodaron. Su silencio confirma la opacidad que ha sostenido durante toda su gestión”.

“Es vergonzoso y a la gente le debe dejar preocupada porque esto evidencia un problema más grande, no que ni siquiera los directivos de las instituciones saben que hacen sus subordinados. No saben cuántas personas están sin trabajar, aunque no cumplan el perfil técnico”.

Otros diputados señalaron fallas en el abasto de agua, la presencia de líquido turbio en colonias, falta de transparencia en contrataciones y la ausencia de renovación en redes hidráulicas y de drenaje, entre otros problemas. (Por Marck Hernández)