Dos hombres fueron detenidos luego de cometer un robo con violencia de una motocicleta en la colonia Monumental, en Guadalajara.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Puerto Ensenada y Belisario Domínguez, cuando la víctima se encontraba conversando con amigos junto a su vehículo estacionado.

De acuerdo con el reporte, los agresores sorprendieron al afectado; uno de ellos lo amenazó con una navaja, mientras su acompañante lo golpeó en repetidas ocasiones con un bastón retráctil, provocándole fracturas en uno de los brazos.

Tras la agresión, el hombre quedó tendido en el suelo.

Los responsables intentaron huir con la motocicleta, pero fueron interceptados en el lugar por una unidad de la Comisaría de la Policía de Guadalajara que realizaba un recorrido de vigilancia.

Las víctimas solicitaron auxilio de inmediato, lo que permitió la detención de los agresores en flagrancia.

Los detenidos fueron identificados como Cristian “N”, de 37 años, y José “N”, de 28, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso. (Por Edgar Flores Maciel)