Un guardia de seguridad privada, de 25 años de edad, resultó lesionado por arma de fuego la noche de este jueves al intentar impedir un robo en un supermercado Bodega Aurrerá ubicado en la colonia Miramar, en Zapopan.

El hecho ocurrió cuando el empleado interceptó a dos sujetos que intentaban salir del establecimiento sin pagar mercancía que llevaban oculta entre su ropa.

La agresión se registró en la salida del negocio localizado en el cruce de Puerto Ensenada y Oasis, donde uno de los presuntos ladrones sacó un arma de fuego y disparó contra el uniformado, hiriéndolo en el glúteo.

Tras el ataque, los responsables escaparon del lugar con el producto robado.

Clientes y personal del supermercado solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al guardia, quien fue trasladado a un hospital; su estado de salud fue reportado como regular.

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco tomaron conocimiento de los hechos y abrieron una carpeta de investigación.

Las autoridades analizan las grabaciones del circuito cerrado del establecimiento para identificar y localizar a los agresores. (Por Edgar Flores Maciel)