La Fiscalía del Estado informó la detención de dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre ocurrida en noviembre de 2025.

Los elementos, identificados como José Francisco “N” y Martín Marcelino “N”, habrían trasladado a la víctima a un centro de rehabilitación tras haber sido retenida previamente por civiles en un domicilio de la colonia Capilla del Refugio.

El hombre permaneció dos días en ese lugar hasta que fue localizado y liberado durante un operativo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

La orden de aprehensión fue ejecutada en la localidad de La Purísima y los detenidos quedaron a disposición de un juez.