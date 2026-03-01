Autoridades de Tlajomulco inauguraron el reencarpetamiento y balizamiento de dos kilómetros en la zona de Las Moras, a partir de avenida López Mateos Sur.

La intervención abarcó cerca de 10 mil metros cuadrados con aplicación de carpeta asfáltica y mejoras en la superficie de rodamiento, además de la habilitación de un carril adicional en la calle Enrique Limón.

El proyecto busca fortalecer la conexión vial hacia Niños Héroes y avanzar en la creación de un circuito entre Las Moras y Bosques de Santa Anita para agilizar el acceso a López Mateos Sur.

El municipio analiza nuevas conexiones viales en la zona.