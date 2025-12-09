Dos elementos de la Policía de Techaluta de Montenegro fueron detenidos esta mañana por autoridades estatales debido a su presunta participación en un fraude de doscientos mil pesos y en la entrega irregular de armamento perteneciente a la corporación.

La Secretaría de Seguridad del Estado intervino el cuerpo policial el fin de semana y asumió temporalmente las labores de seguridad en el municipio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un comandante en turno recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por personal de la contraloría municipal y, vía telefónica, ordenó retirar dinero de una cuenta oficial y depositarlo en otra no identificada, además de instruir la entrega de parte del arsenal.

Fuentes cercanas a Notisistema confirmaron que los dos policías detenidos están relacionados con estos hechos, aunque no se ha precisado si se trata de oficiales de línea o mandos de la corporación.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado para continuar con las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)