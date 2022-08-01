El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Colima, Heriberto Ramírez, fue víctima de un ataque armado la mañana de este martes.

El atentado ocurrió al norte de la capital colimense cuando sujetos a bordo de una camioneta estacionada le dispararon con armas largas.

El funcionario resultó herido, pero se encuentra estable y recibe atención en un hospital privado.

Su vehículo presentó al menos veinte impactos; no hay detenidos.