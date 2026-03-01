Elementos de la Policía del Estado, en coordinación con la Comisaría de Guadalajara y el sistema de videovigilancia del C5 Jalisco, detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del ataque con bombas molotov registrado a finales de febrero en la colonia Providencia.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “N” y Héctor “N”, de 28 y 23 años de edad. De acuerdo con las autoridades, ambos estarían vinculados con el incendio de dos motocicletas ocurrido en el cruce de Ottawa y Pablo Neruda.

Tras labores de inteligencia y análisis de videograbaciones, los sospechosos fueron ubicados en la zona del Cerro del Tesoro. La detención se concretó en el cruce de Cristóbal Colón y Coatlán, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque.

Las autoridades informaron que los sujetos viajaban en un vehículo con características similares al utilizado durante el ataque y que durante la revisión les fueron aseguradas dosis de droga.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones por los delitos de daño culposo y lo que resulte. (Por Edgar Flores Maciel)